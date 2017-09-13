Аронян и Иванчук вышли в 1/4 финала Кубка мира

В Тбилиси состоялись вторые партий 1/8 финала Кубка мира, победитель и финалист которого получат путевки в турнир претендентов.

Со счетом 1,5:0,5 Василий Иванчук (Украина) победил Аниша Гири (Голландия), Дин Лижэнь (Китай) нанес поражение Ван Хао (Китай), а Левон Аронян (Армения) обыграл Даниила Дубова (Россия).

Максим Родштейн (Израиль) отыгрался в поединке с Владимиром Федосеевым (Россия), поэтому они сыграют дополнительный матч.

В четверг, 14 сентября, на тай-брейке также состоятся следующие поединки: Свидлер (Россия) – Бу Сянчжи (Китай), Вашье-Лаграв (Франция) – Грищук (Россия), Со (США) – Джобава (Грузия), Раппорт (Венгрия) – Наер (Россия).