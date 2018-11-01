Аркадий Дворкович: "Следующий матч за мировую корону пройдёт не в Европе"

Руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил, что организация намерена придерживаться принципа ротации континентов при проведении матчей за звание чемпиона мира.

- Думаю, азиатские страны будут выдвигать свои кандидатуры на организацию самых крупных турниров, включая чемпионаты мира - и Китай, и Япония, и Гонконг, Сингапур. И мы хотим ротации континентов при проведении ЧМ, следующий турнир точно пройдёт не в европейской стране. Это будет открытый соревновательный процесс - мы определим критерии, формат проведения и выберем того, кто предложит лучшие условия. (Антон Бабошин)