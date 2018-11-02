Аркадий Дворкович: "Шахматы на Олимпиаде - преждевременная идея"

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович считает, что пока рано говорить о включении шахмат в программу Олимпиады.

– Я считаю, что эта идея преждевременная, – цитирует ТАСС Дворковича. – Мы должны начать с четких рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета, который уже признал шахматы спортом, всем национальным федерациям, чтобы шахматы были признаны спортом, везде, по всему миру. Это первый шаг.

Второй шаг, который может идти параллельно с первым, – это обеспечение наличия шахмат в качестве либо демонстрационного, либо полноправного спорта на континентальных играх – Азиатских, Европейских, Панамериканских. И только после этого можно начинать обсуждение идеи включения шахмат в Олимпийские игры. Сейчас же даже обсуждение этого вопроса преждевременно, пока не сделаны первые два шага.