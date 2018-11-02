Аркадий Дворкович: "Нынешний чемпионат мира среди женщин будет организован на высшем уровне и по самым высоким стандартам качества для всех, кто в нем задействован"

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на пресс-конференции, посвященной старту чемпионата мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, выразил уверенность, что нынешний чемпионат мира среди женщин будет организован на высшем уровне и по самым высоким стандартам качества для всех, кто в нем задействован. Он также добавил, что ведется работа с партнерами и возможными организаторами для увеличения призового фонда.

- На основе предыдущего опыта работы с коллегами в Ханты-Мансийске мы испытываем полную уверенность в том, что нынешний чемпионат мира среди женщин будет организован на высшем уровне и по самым высоким стандартам качества для всех, кто в нем задействован: участниц, работников турнира, журналистов. Предыдущие турниры это хорошо доказали. И уроки, извлеченные из предыдущего опыта, также учитываются на нынешнем соревновании.

Более того, Ханты-Мансийску доверено проведение еще двух крупнейших шахматных турниров: Кубка мира по шахматам в 2019 году и Олимпиады-2020. Для ФИДЕ это абсолютный знак качества. И для меня, как для гражданина России, это, конечно же, честь, что одна из сибирских столиц принимает крупнейшие шахматные форумы.

Мы переходим к той же системе розыгрыша первенства мира среди женщин, что и у мужчин. Речь идет о проведении в следующем году турнира претенденток, а затем – матча за чемпионский титул среди женщин между чемпионкой мира, которая будет определена здесь, в Ханты-Мансийске, и претенденткой. И, конечно же, мы сейчас активно работаем с партнерами и возможными организаторами для увеличения призового фонда. Он будет выше, чем это было раньше.

Насколько он увеличится, я пока сказать не могу, это будет результатом нашей работы в ближайшие несколько недель. Именно до конца года мы планируем принять соответствующее решение. Предварительные обсуждения пройдут в Лондоне на Президентском совете ФИДЕ через неделю. С моей точки зрения, мы должны приблизиться к тем показателям, которые сегодня присутствую при выявлении чемпиона мира по шахматам.