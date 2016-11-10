Аркадий Дворкович: "Карякин должен быть готов победить Карлсена"

Вице-премьер РФ, член попечительского совета РШФ Аркадий Дворкович выразил мнение, что россиянин Сергей Карякин может взять верх над Магнусом Карлсеном в поединке за титул чемпиона мира. Матч пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

- Я знаю, что Сергей серьезно готовился к матчу, много трудился, у него хорошая команда, и если он на протяжении матча сохранит хорошую физическую форму и психологическую устойчивость, тогда у него есть шансы на победу. Но должно сложиться все вместе, - цитирует "Р-Спорт" Дворковича. - Опыта игры именно в таких матчах у Магнуса больше, и такой опыт может ему помочь. Если Сергей будет достаточно психологически устойчив, он может на равных сражаться с Карлсеном.

Я думаю, что оба очень упрямые шахматисты и оба играют, конечно, на высочайшем уровне. Поэтому здесь секрет успеха будет заключаться именно в нюансах, связанных с психологией и пониманием того, где можно рискнуть, а где лучше сыграть надежно, а не в каких-то чисто шахматных моментах. Я думаю, что Сергей последние несколько месяцев готовился именно к матчу, поэтому уровень готовности у него должен быть достаточным для победы.