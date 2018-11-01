Аркадий Дворкович: "Формат ЧМ у мужчин и женщин должен быть одинаковым"

Нынешний чемпионат мира среди женщин, стартующий 2 ноября в Ханты-Мансийске, будет последним в нынешнем формате, сказал глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

- Нокаут-система предполагает достаточную долю случайности при определении сильнейшей, чего помогает избежать более длительный турнир, - отметил Дворкович. - По итогам нынешнего турнира ставшая первой шахматистка будет объявлена чемпионкой мира, а те, кто попадет в полуфинал, станут гарантированными участницами турнира претенденток к следующему матчу. Еще четыре спортсменки будут отобраны по рейтингу.

- Есть ли вероятность, что цикл проведения ЧМ снова станет четырёхлетним?

- Обсуждаются различные варианты, но есть понимание, что формат чемпионата мира у мужчин и женщин должен быть одинаковым. Так как сейчас уже объявлено, что следующий цикл у мужчин будет двухлетним, то обсуждать возможный переход можно будет только через два года. (Антон Бабошин)