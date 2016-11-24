Апелляция на решение о штрафе обойдется Карлсену в 3 тысячи евро

Норвежец Магнус Карлсен должен заплатить три тысячи евро за подачу апелляции на решение о штрафе, который составит 10 процентов от будущих призовых, утверждает NRK. Ранее гроссмейстер ушел с пресс-конференции после восьмой партии матча за мировую шахматную корону, в которой уступил Сергею Карякину.

Это обязательное условие для подачи протеста, решение по которому должно быть озвучено в течение нескольких дней. Если апелляция действующего чемпиона мира будет удовлетворена, то ему вернут деньги. Напомним, призовой фонд матча составляет 1 миллион евро, из которых 60 процентов получит победитель, 40 процентов – проигравший.