10:12 | ШАХМАТЫ

Апелляция на решение о штрафе обойдется Карлсену в 3 тысячи евро

0
0
0

Норвежец Магнус Карлсен должен заплатить три тысячи евро за подачу апелляции на решение о штрафе, который составит 10 процентов от будущих призовых, утверждает NRK. Ранее гроссмейстер ушел с пресс-конференции после восьмой партии матча за мировую шахматную корону, в которой уступил Сергею Карякину.

Это обязательное условие для подачи протеста, решение по которому должно быть озвучено в течение нескольких дней. Если апелляция действующего чемпиона мира будет удовлетворена, то ему вернут деньги. Напомним, призовой фонд матча составляет 1 миллион евро, из которых 60 процентов получит победитель, 40 процентов – проигравший.

Опрос

Кто победит в матче за шахматную корону?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ