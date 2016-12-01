Аниш Гири: "Карякин стал чемпионом мира по шахматам в обороне"

Чемпион Голландии гроссмейстер Аниш Гири после второй партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону назвал россиянина Сергея Карякина чемпионом мира по шахматам при игре в защите. Россиянин играл черными фигурами. Ничья была заключена на 83-м ходу. Карякин был очень близок к поражению, однако чемпион мира норвежец Магнус Карлсен так и не смог справиться с защитой претендента, хотя и имел очень выгодное положение. Счет по-прежнему ничейный.

Шахматистам осталось сыграть две партии на тай-брейке. Если победитель не будет выявлен, то будет назначен блиц.

– Если вы меня спросите, то скажу, что Карякин только что стал чемпионом мира по шахматам в обороне, - написал Гири в твиттере.

Карлсен – Карякин. Главный тай-брейк XXI века. Live!