Андрей Ватутин: "ЦСКА болеет за Карякина"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что игроки его команды, а также тренерский штаб переживают за Сергея Карякина в матче за звание чемпиона мира. Россиянин играет против норвежца Магнуса Карлсена. После десяти патрий счет равный - 5:5. Следующая партия состоится 26 ноября в 22.00 по московскому времени.

- Мы всей командой хотим поддержать Сергея Карякина, который борется за мировую шахматную корону, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Следим за матчем, переживаем, болеем за нашего соотечественника, игроки, тренеры, я сам вчера одновременно смотрел два матча Евролиги и шахматный поединок. Знаю, что к этим словам наверняка присоединятся российские баскетболисты других наших клубов, с некоторыми даже обсуждал ход противостояния шахматистов в Нью-Йорке.

Полагаю, Сергею сейчас необходимо перевести дух перед решающими матчами. Желаем ему удачи, будем болеть.

