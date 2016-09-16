Андрей Филатов: "Все научились играть в шамхматы, и побеждать становится все тяжелее"

В Баку завершилась Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России завоевала бронзовые медали. Женщины – трехкратные олимпийские чемпионки – сложили свои полномочия, заняв на этот раз четвертое место. Президент РШФ, известный предприниматель Андрей Филатов дебютировал в роли старшего тренера. Об итогах турнира и своих впечатлениях от работы он рассказал в интервью "СЭ".

– Все специалисты и сами гроссмейстеры отметили невероятную конкуренцию. Никогда в истории не было, чтобы команда, потерявшая всего два очка, не становилась чемпионом. На этот раз такое произошло со сборной Украины...

– А еще есть тот факт, что наша сборная за весь турнира прибавила в общем рейтинге. Такого не было ни разу в истории. Это говорит о том, что команда в целом играла просто здорово. Но дело действительно в том, что сейчас очень выросла конкуренция. Если олимпийские чемпионы Тромсе-2014 – китайцы не попали даже в десятку. Этот факт говорит сам за себя. А кто ждал, что в ту же десятку влетят Норвегия, Турция, Польша? Все научились играть, и побеждать становится все тяжелее. Не зря США за эти два года привлекли в команду двух иностранцев – итальянца Каруану и филиппинца Со. (Кирилл ЗАНГАЛИС)

Полностью интервью Филатова