Андрей Филатов: "В Баку увидели ошибки и слабости Карякина перед чемпионским матчем с Карлсеном"

Президент РШФ и капитан сборной России Андрей Филатов заявил, что одной из задач национальной команды на олимпиаде в Баку является подготовка гроссмейстера Сергея Карякина к матчу за звание чемпиона мира. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

– Одна из основных наших задач здесь, на Шахматной олимпиаде в Баку, – подготовка Сергея Карякина к матчу за звание чемпиона мира, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке, – приводит ТАСС слова Филатова. – Именно поэтому мы посадили его за первую доску, именно поэтому он играл без передышек: мы хотели посмотреть, как он будет действовать в стрессовой, напряженной ситуации. Мы увидели ошибки, слабости Сергея. Теперь у нас есть время над ними поработать.

После 10 туров на счету российской команды 16 очков. Лидерами турнира являются сборные США и Украины, у которых перед последним туром по 18 баллов. По дополнительным показателям первое место в таблице занимают американцы.