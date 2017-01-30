Андрей Филатов: "Спасский - главный джентльмен в шахматном мире"

Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов подчеркнул, что гроссмейстер Борис Спасский всегда славился своим джентльменским характером. Десятый чемпион мира сегодня празднует 80-летие.

- Борис Васильевич прежде всего джентльмен, это главная его отличительная особенность в шахматном мире, - цитирует ТАСС Филатова. - Известна история, когда Бобби Фишера арестовали в Японии за то, что он проводил матч в Белграде, и посадили в тюрьму, Спасский заявил, что готов разделить страдания Бобби и сесть к нему в камеру, он ведь был таким же участником того матча. Правда, Фишер, узнав о желании Спасского, заявил: "Не надо мне Бориса, лучше пришлите Александру Костенюк".

Хочется пожелать Борису Васильевичу здоровья и долголетия. И мы в скором времени обязательно устроим праздник в честь его юбилея. Пока же он отмечает в кругу семьи.