Андрей Филатов: "Ни Илюмжинов, ни Карпов не представили команду, с которой пойдут в президенты ФИДЕ"

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов, избранный сегодня решением XIII съезда шахматистов России на новый срок, рассказал о решении морально поддержать Кирсана Илюмжинова и Анатолия Карпова, которые претендуют на должность президента ФИДЕ.

– Мы сегодня поддержали морально двух кандидатов, которые заявились. Вполне возможно и допустимо, что от России будут и другие кандидаты, которые захотели бы выдвинуться на пост президента ФИДЕ. Сегодня ни один из кандидатов не представил свою команду, свой "тикет". Мы должны четко понимать и представлять этих людей. Как вы знаете, всякое бывает в спорте. Ждем, что к следующему наблюдательному совету команды будут сформированы. Но чтобы не терять темп и вести предвыборную кампанию (а Кирсан Илюмжинов и Анатолий Карпов активно перемещаются по миру и ведут агитацию и дискуссию), мы решили поддержать двоих кандидатов. (Александр МУЙЖНЕК)