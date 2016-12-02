Андрей Филатов: "Карякину до шахматной короны не хватило одного хода…"

Сегодня утром российский гроссмейстер Сергей Карякин прилетел в Москву. Карякин вернулся из Нью-Йорка, где проходил матч за шахматную корону против Магнуса Карлсена. Норвежец во второй раз защитил титул чемпиона мира, победив россиянина на тай-брейке.

– До короны не хватило одного хода... – посетовал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я" -

Перед вылетом в Москву из Нью-Йорка Карякин дал эксклюзивное интервью "СЭ"