Андрей Филатов: "Карякин завоевал сердца американцев и довел Карлсена до нервного срыва"

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов отметил, что Сергей Карякин, вернувшийся в Москву после матча за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена, завоевал сердца американцев и довел чемпиона мира до нервного срыва, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам главы РШФ, россиянин не успел перестроиться на быстрые шахматы после 12 долгих партий.

– До победы не хватило самой малости, но Сергей - большой молодец, - сказал Филатов. - Эх, сделал бы тот ход конем, и встречали бы вы нас сейчас с короной. Но ничего. Все еще впереди. Через два года постараемся отобрать титул у Карлсена. У нас есть Крамник, Грищук, Непомнящий и, конечно, Карякин. Сергей завоевал сердца американцев и довел чемпиона мира до нервного срыва – это дорогого стоит. Карлсен демонстрировал неустойчивость. В решающей партии у него дрожали руки, когда он расставлял фигуры! Это когда он победил, то стал делать вид, что был спокоен. Мы не успели перестроиться на быстрые шахматы. Норвежец грамотно выстроил стратегию. Но стыдиться нам нечего. Финал в онлайне смотрели 6 миллионов человек из 206 стран – это рекорд!

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