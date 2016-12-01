Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов заявил, что гроссмейстер Сергей Карякин способен взять реванш за поражение в матче за титул чемпиона мира. В среду в Нью-Йорке российский шахматист на тай-брейке проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.

– Сергей не уступил действующему чемпиону мира в классические шахматы – это уже большой успех, – цитирует ТАСС Филатова. – Но Карлсен в итоге оказался сильнее, подтвердив свой титул, результат по игре. Но РШФ будет продолжать работать и двигаться вперед, это наша задача, а победы России будут впереди. Я верю, что Карякин способен взять реванш, и вообще, российские шахматисты способны вернуть корону в Россию.

Карлсен во второй раз защитил титул чемпиона мира, который он завоевал в 2013 году, обыграв индийца Вишванатана Ананда. В 2014 году он снова оказался сильнее гроссмейстера из Индии в матче за мировую шахматную корону.