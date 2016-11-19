13:55 | ШАХМАТЫ

Анатолий Карпов: "Каждая ничья приближает Карякина к победе над Карлсеном"

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Гроссмейстер Анатолий Карпов отметил, что Сергей Карякин с каждой партией матча за звание чемпиона мира действует все более уверенно против Магнуса Карлсена. Первые шесть партий этой встречи завершились вничью. Седьмая состоится в воскресенье. Россиянин сыграет белыми фигурами.

- Пока что, после пройденной половины турнира, Сергей молодец, - приводит ТАСС слова Карпова. - Дважды был в опасных положениях по ходу матча, но находил возможность спастись. Он играет все более уверенно, и эту уверенность надо сохранить до конца. Каждая ничья увеличивает его шансы на завоевание шахматной короны.

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http://tass.ru/sport/3797437

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alvasu

Карякин в седьмой партии сыграет ЧЁРНЫМИ!

14:11

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