15:22 | ШАХМАТЫ

Анатолий Карпов: "Карякину нужно свести матч с Карлсеном к тай-брейку"

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Гроссмейстер Анатолий Карпов отметил, что Сергею Карякину можно сводить каждую партию матча за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена к ничьей. По его словам, у россиянина будет больше шансов против норвежца на тай-брейке. После шести партий счет в этой встрече равный - 3:3. В матче будет проведено 12 партий.

- Сергей очень хорошо играет в защите, - приводит ТАСС слова Карпова. - И ему надо продолжать играть в свою игру. Вообще, мне кажется, что Карякину нет необходимости побеждать в 12 партиях. Можно спокойно сводить их к ничейным результатам. А победить можно на тай-брейке. Там Сергей будет чувствовать себя уверенно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797466

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