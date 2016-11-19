Анатолий Карпов: "Карякину нужно свести матч с Карлсеном к тай-брейку"

Гроссмейстер Анатолий Карпов отметил, что Сергею Карякину можно сводить каждую партию матча за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена к ничьей. По его словам, у россиянина будет больше шансов против норвежца на тай-брейке. После шести партий счет в этой встрече равный - 3:3. В матче будет проведено 12 партий.

- Сергей очень хорошо играет в защите, - приводит ТАСС слова Карпова. - И ему надо продолжать играть в свою игру. Вообще, мне кажется, что Карякину нет необходимости побеждать в 12 партиях. Можно спокойно сводить их к ничейным результатам. А победить можно на тай-брейке. Там Сергей будет чувствовать себя уверенно.