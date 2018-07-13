Алтайский край примет традиционный "Матч Дружбы" между российскими и китайскими шахматистами

Традиционный матч "Матч Дружбы" среди детских команд России и Китая пройдет в этом году в алтайском санатории "Сибирь" (г. Белокуриха, ул. Славского, д.67) с 14 по 18 июля.

В программу войдут матч между сборными командами школьников России и Китая и гроссмейстерский матч между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань (Китай) и вице-чемпионом России Никитой Витюговым.

Участники команд (состав команды – 8 спортсменов (из них не менее 2 девочек) 2004 года рождения и моложе):

Россия: Дмитрий Цой, Стефан Погосян, Володар Мурзин, Григорий Пономарев, Алексей Гребнев, Алексей Грачев, Камилла Байбурина и Виктория Лоскутова.

Китай: Чи Хаоюань, Лю Юньсун, Лу Цзяхань, Шао Циюй, Сун Цзыхоу, Ян Юйсюань, Чжан Ди и Чжан Фухань.

Матч между школьными командами проводится по швейцарской системе в 8 туров по правила ФИДЕ для быстрых шахмат. Гроссмейстерский поединок также пройдет в формате рапида; участники сыграют 8 партий.

17 июля состоятся сеансы одновременной игры с Хоу Ифань, Никитой Витюговым и Михаилом Кобалия.

Участникам будут предложены экскурсии на ТРК "Сибирское подворье", ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" и в Тавдинские пещеры.

Турнир проводится Общероссийской общественной организацией "Российская шахматная федерация" и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при содействии Администрации Алтайского края и Федерации шахмат Алтайского края.