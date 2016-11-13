13:05 | ШАХМАТЫ

"Алкалоид" выиграл клубный Кубок Европы

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Шахматисты из клуба "Алкалоид" одержали победу на клубном Кубке Европы в сербском Нови-Саде. В составе команды выступают два россиянина - Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко. 

Второе место заняла команда "Медный всадник" с россиянами Петром Свидлером, Никитой Витюговым, Максимом Матлаковым и Владимиром Федосеевым. Тройку лидеров замкнула команда Legacy Square Capital. Она полностью состоит из россиян, в состав входят Эрнесто Инаркиев, Даниил Дубов, Владимир Малахов, Вадим Звягинцев, Борис Грачев, Евгений Наер, Иван Попов.

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