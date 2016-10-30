Александра Костенюк: "Карякину в матче с Карлсеном должны помочь вера в себя и энергия"

Двенадцатая чемпионка мира Александра Костенюк высказала мнение, что вера в собственные силы и энергичная игра могут стать ключевыми факторами успеха россиянина Сергея Карякина в титульном матче с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. По словам Костенюк, поединок в Нью-Йорке (с 11 по 30 ноября) пройдет в напряженной борьбе.

– Очень многое будет зависеть от игры нервов, – приводит "Р-Спорт" слова Костенюк. – Я уверена, что оба профессионалы и сделают все возможное, чтобы подойти к матчу в идеальной форме. И кто в ключевых моментах, которые непременно возникнут в каждой партии, будет более собран, выдержан и удачлив, тот в итоге и победит. Хочу пожелать Сергею удачи. Прежде всего важны вера в себя и энергия – когда ты веришь в себя и играешь с энергией, это чувствует соперник. И это помогает тебе находить сильные продолжения и может помочь взять верх в сложных моментах противостояния.

- Я надеюсь, что матч будет равным, от этого выиграют и шахматы, и любители игры, – отметила гроссмейстер. – Потому что интрига несколько теряется, когда один шахматист в силу каких-либо обстоятельств намного вырывается вперед, особенно в матчах. А у матчей свои особенности. Возможно, у Карлсена такой стиль игры, что ему легче выигрывать в турнирах, где больше участников. А Сергей, как мне кажется, раньше был более академичен и сейчас, возможно, старается изменить особенности стиля.

Я с ним играла матч в 2003 году, когда он был совсем маленьким. И для меня было удивительно, что уже в том возрасте он придерживался такой стратегии: белыми пытаться играть на победу, а черными устраивает и ничья. Для меня это было странно – какая ничья в 11 лет? Надо пытаться побеждать в каждой партии. И такая академичность не всегда дает ему возможность показать более высокий результат. Но матч – это совсем другая турнирная дистанция, чем какое-либо соревнование.