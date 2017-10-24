Александра Костенюк: "Чем дольше остаешься в шахматах, тем более значима каждая победа"

Российская шахматистка Александра Костенюк отметила, что с годами для нее все более ценными становятся победы на турнирах. В понедельник она стала чемпионкой Европы по блицу.

- Обычно когда турнир хорошо идет, то и внутренние ощущения совпадают, особенно в блице, - цитирует "Р-Спорт" Костенюк. - Но, безусловно, я была очень рада выиграть партию последнего тура и победить в чемпионате Европы. Знаете, чем дольше остаешься в шахматах, тем более значима каждая новая победа. Потому что когда тебе 18-20 лет, ты в силу юношеского максимализма воспринимаешь это как должное. И понимаешь, что победы еще будут и их будет очень много.

А когда ты становишься старше и вообще задаешь себе вопрос, а зачем ты продолжаешь играть и бороться, то каждый выигранный турнир становится очень значим и очень дорог.