11:23 | ШАХМАТЫ

Александр Жуков: "У Карякина есть шанс победить Карлсена"

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Президент ОКР Александр Жуков считает, что российский гроссмейстер Сергей Карякин способен отобрать у действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена шахматную корону. Матч за звание чемпиона мира между Карякиным и Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- У России очень сильная шахматная школа: Сергей Карякин будет играть против Магнуса Карлсена в Нью-Йорке за шахматную корону, Ян Непомнящий накануне выиграл супертурнир Мемориал Таля - это все говорит об этом, - цитирует ТАСС Жукова. - Плюс у нас много талантливых шахматистов. Посмотрим, может быть, через год он сможет побороться в турнире претендентов и сыграть в матче за звание чемпиона мира. А пока мы будем болеть за Карякина - шанс победить Карлсена у него есть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3685657

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