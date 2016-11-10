Александр Жуков: "Надежность в игре может принести успех Карякину в матче с Карлсеном"

Вице-президент Российской шахматной федерации (РШФ) Александр Жуков уверен, что надежные действия в каждой партии и психологическая уверенность могут стать ключевыми факторами успеха для Сергея Карякина в титульном матче с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Встреча россиянина и норвежца пройдет 11 - 30 ноября в Нью-Йорке.

- Этот матч мы ждем с нетерпением, - приводит "Р-Спорт" слова Жукова. - Я считаю, что у Сергея есть хорошие шансы для того, чтобы стать чемпионом мира. В процентах оценить трудно, но полагаю, что шансы примерно равны. Мне кажется, что психологическая устойчивость и надежность в игре - те качества, которые могут принести Карякину успех. Но многое будет зависеть от того, как будет развиваться матч. Считаю, что если Сергей выиграет первым, то Магнус может занервничать. Но что-то предугадать трудно - посмотрим, как все пойдет.

Думаю, что у Сергея нет какой-то боязни перед Магнусом, и нельзя сказать, что Карлсен для него является неудобным соперником. Поэтому считаю, что какого-то психологического тормоза у Карякина быть не должно. Мне кажется, что ключевым отрезком станут несколько первых партий, три-четыре поединка будут очень важными.

Будет ли у Сергея преимущество в дебютах? Заранее трудно сказать. Никто же не мог себе представить - когда Крамник играл матч за звание чемпиона мира с Каспаровым, что вдруг появится дебют, в котором Крамник неожиданно будет иметь преимущество (берлинский вариант в испанской партии. - Прим. "СЭ"). В этом матче тоже могут быть всякие дебютные неожиданности: все зависит от того, кто как сумеет подготовиться.

Возможна ли поездка (в Нью-Йорк. - Прим. "СЭ")? Посмотрим - если время будет, я, конечно же, с удовольствием выбрался бы на такой матч.