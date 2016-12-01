Александр Жуков: "Карякин во время тай-брейка с Карлсеном был не похож на себя"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил мнение, что Сергей Карякин был не похож на себя в ходе тай-брейка матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Поединок закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

- Прорыв в шахматах уже случился, хотя я расстроен результатом, - приводит ТАСС слова Жукова. - Сегодня перед посланием Федеральному собранию я ночью смотрел трансляцию, переживал, болел. Очень расстроен, что Сергей не смог победить. Был не похож на себя и играл медленно. Но в целом Карякин - большой молодец. Мало кто в него верил, а он на равных провел двенадцать партий против такого великого шахматиста, как Карлсен.