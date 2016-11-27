16:39 | ШАХМАТЫ

Александр Жуков: "Идеальной развязкой для Карякина стал бы тай-брейк"

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР), член МОК Александр Жуков высказал мнение о том, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен в 12-й партии матча за мировую шахматную корону постарается сыграть агрессивно против Сергея Карякина. По его словам, идеальным вариантом для россиянина стала бы развязка на тай-брейке.

– Сергей знает правильную тактику, я уверен, – приводит ТАСС слова Жукова. – И для него, на мой взгляд, хорошим результатом было бы все-таки довести, играя черными, партию до ничьей и все решить на тай-брейке. Предполагаю, что Карлсен будет играть агрессивно, атаковать, стараться выиграть. Надеюсь, Сергею удастся устоять.

Напомним, что в случае ничейного исхода 12-й партии в матче за мировую шахматную корону состоится тай-брейк - партия с укороченным контролем времени. Затем, при необходимости, будет сыгран блиц. Если и он не выявит победителя, состоится мини-поединок, в котором шахматист, играющий белыми фигурами, будет иметь пять минут для обдумывания хода при четырех у соперника, и он обязан победить.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817515

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shu111

Идеально будет, если Карлсен сегодня заиграется, как он это умеет делать.

16:59

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