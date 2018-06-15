Александр Жуков: "Дворкович – достойный кандидат на пост президента ФИДЕ"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что решение Аркадия Дворковича баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) неожиданно, но он его одобряет. Ранее председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018 Аркадий Дворкович объявил, что намерен участвовать в выборах главы ФИДЕ.

- Честно говоря, для меня это неожиданная новость, но Дворкович - достойный кандидат на этот пост, - цитирует ТАСС Жукова. - Он хорошо известен шахматному миру, любит шахматы, его отец (Владимир Дворкович - Прим. "СЭ") был известным шахматным деятелем в России, Аркадий входил в руководство Российской шахматной федерации. Думаю, у него есть все шансы для того, чтобы объединить шахматный мир.

Напомним, выборы президента ФИДЕ пройдут 3 октября в Батуми. Также баллотироваться на этот пост будут действующий глава организации Кирсан Илюмжинов и вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.