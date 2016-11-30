Александр Рязанцев: "Шансы Карякина и Карлсена на тай-брейке равны, все решит психология"

Чемпион России 2016 года, гроссмейстер Александр Рязанцев выразил мнение, что Магнус Карлсен и Сергей Карякин имеют одинаковые шансы на победу на тай-брейке матча за шахматную корону в США. По его словам, выиграет тот, кто допустит меньше ошибок.

После 12 партий с классическим контролем времени счет в матче, который проходит в Нью-Йорке, равный - 6:6. Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке.

- Я считаю, что шансы соперников абсолютно равны - это будет продолжение матча, а не отдельный турнир, - приводит "Р-Спорт" слова Рязанцева. - Победит тот, кто допустит меньше ошибок и у кого крепче окажутся нервы. Все будет зависеть от любых мелочей, все будут решать нюансы. Невозможно предсказать, дойдет ли дело до блица. Думаю, что в рапиде Сергей и Магнус будут играть в более открытые шахматы, поэтому вероятность того, что все решится в быстрых шахматах, больше. До "армагеддона", полагаю, дело не дойдет.

Вторая половина матча в исполнении Сергея мне понравилась, начиная с пятого поединка. Было видно, что Сергей освоился и стал играть в свои шахматы - качество партий пошло вверх. И дальше, как мне кажется, он владел инициативой - с точки зрения психологии. Поэтому Карлсен и решил перевести все на тай-брейк, а не играть последнюю партию. Выигранная десятая партия отняла у него очень много энергии, и он решил, что ему требуется время на восстановление.

"Спорт-Экспресс" покажет решающий тай-брейк матча Карлсен - Карякин