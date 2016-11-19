Александр Рязанцев: "Ничья в шестой партии - не лучший результат для Карякина"

Международный гроссмейстер Александр Рязанцев в интервью "СЭ" назвал шестую ничью в матче за шахматную корону между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным не самым лучшим результатом для россиянина. Счет в матче остается равным – 3:3.

– Шестая партия длилась рекордно короткое в этом матче время – 1 час 35 минут.

– Сергей играл белыми, и это был отличный шанс создать проблемы чемпиону мира. К сожалению, не удалось получить какое-то преимущество по дебюту. Сергей вышел в принципиальный вариант, к которому оба готовились дома еще до партии. Поэтому и получилась такая короткая ничья. Мне кажется, это не самый удачный результат для Сергея.

– Могло это быть связано с тем, что предыдущие две партии были довольно тяжелыми?

– Возможно, так и было. Может, Сергей подустал и решил сделать вот такую передышку и пошел поэтому на такую проверку. Внутри команды, конечно, виднее, как на самом деле обстоят дела. (Мария МАРКОВА)