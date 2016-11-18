Александр Рязанцев: "Карякин имел шанс на успех в пятой партии из-за резкой игры Карлсена"

Гроссмейстер Александр Рязанцев заявил, что Сергей Карякин имел шанс перехватить инициативу в пятой партии матча за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, которая завершилась вничью. После поединка норвежец признался, что допустил ошибку в собственных записях.

– В какой-то момент Карлсен допустил ошибку и слишком резко сыграл, а после этого появилась инициатива, но, как я понимаю, даже если бы после этого хода последовал сильнейший ход, то не факт, что там есть решающее преимущество, – цитирует "Р-Спорт" Рязанцева. – Скорее, партия все равно должна была завершиться вничью. В целом у черных был шанс из-за довольно резкой игры, могли перехватить инициативу или по крайней мере доставить больше проблем. Но в целом я бы не сказал, что победа Сергея была близка.

Я считаю, что у Сергея неплохие шансы поймать соперника именно на контратаке. Видно, что Магнус заряжен на победу и в каждой партии, даже в равных позициях, стремится идти вперед. Если Сергею удастся сегодня получить небольшой плюс и держать соперника под давлением, то я считаю, что есть шанс, что Карлсен пойдет вперед и допустит ошибку, которой можно воспользоваться.