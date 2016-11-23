Александр Грищук: "Основная борьба Карякина и Карлсена еще впереди"

Двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе команды России, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук выразил мнение, что норвежец Магнус Карлсен играл рискованно и нервно в 8-й партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным, потому что хотел победить любой ценой. По словам специалиста, россиянин теперь является фаворитом.

– Мне кажется, что Магнус Карлсен хотел выиграть любой ценой, в связи с этим он играл как-то рискованно и нервно, – приводят "Известия" слова Грищука. – Хотя Сергей Карякин не воспользовался первыми двумя шансами, которые ему предоставил норвежский шахматист, но третий момент россиянин не упустил. Я считаю, что теперь Карякина можно назвать фаворитом в борьбе за шахматную корону. Но, безусловно, основная борьба еще впереди. У Карлсена так бывает – провалит партию, разозлится на себя и начнет играть гораздо сильнее. Хотя, это все вещи непредсказуемые – мы же не знаем, что в голове у Магнуса. Может быть, за первой неудачей пойдет и вторая…