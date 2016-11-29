Александр Грищук: "Карлсен - фаворит тай-брейка с Карякиным"

Гроссмейстер Александр Грищук отметил, что шансы Магнуса Карлсена на победу в тай-брейке матча за звание чемпиона мира против Сергея Карякина более предпочтительны. После 12 партий счет равный – 6:6.

По регламенту турнира на тай-брейке сначала будут проведены четыре партии в быстрые шахматы. Если после них счет по-прежнему будет равным, гроссмейстеры продолжат выяснение отношений в микротурнире по блицу. В первом раунде будет проведено две партии, при равенстве - еще две, при новом равенстве - еще две и так далее (максимальное количество молниеносных партий - десять). Если и после 10 партий не будет выявлен победитель, настанет черед "армагеддона". Играющему белыми будет отведено пять минут, черными - четыре, но в случае ничьей чемпионом мира будет признан шахматист, игравший черными фигурами.

- Магнус и Сергей очень ровно играют во все виды шахмат, но во всех немного посильнее Карлсен, его шансы перед тай-брейком я оцениваю как 60% к 40, - приводит "Р-Спорт" слова Грищука. - Но здесь важно количество партий, потому что чем меньше количество партий, тем меньше преимущество фаворита. В "классику" они сыграли 12 партий, перед началом которых Карлсен считался довольно осязаемым фаворитом. В рапиде будет четыре поединка, и его предстартовый перевес уже будет намного меньше. А в блице каждый раз будет по две партии, и преимущество Магнуса будет еще меньше.

Но вся борьба еще впереди. Завтра будет интересно, потому что 12-я партия получилась скучноватой, откровенно говоря. Какой план выбрать Сергею? Пока он в матче играл от обороны - надо придерживаться его и дальше. Но тактика должна соответствовать внутреннему состоянию Сергея завтра: если он настроен агрессивно, то и действовать надо агрессивно.