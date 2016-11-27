Александр Грищук: "Карлсен - фаворит, но Карякин может подловить его на ошибке"

Известный гроссмейстер Александр Грищук высказал мнение, что Сергей Карякин может добиться успеха в 12-й партии матча с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном за счет надежной игры и использования возможных просчетов соперника. Счет между шахматистами по-прежнему равный – 5,5:5,5. Двенадцатая партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. Напомним, в случае ничейного результата по итогам 12 партий 30 ноября состоится тай-брейк.

– Магнус, судя по вчерашней партии, начал приходить в себя, – цитирует "Р-Спорт" Грищука. – Это была первая его высококлассная партия – в ней, правда, ресурсов не было для игры на выигрыш, но мне кажется, что он провел ее в свою силу. Карлсен – фаворит в последнем поединке, но, возможно, у Сергея будет самый реальный шанс его подловить на ошибке. Но ему важно с нужной психологией подойти к этой партии, не мечтая только о ничьей. Играть крепко, но при этом держать в уме, что можно победить.

Безусловно, Карлсен попытается выиграть, но как он будет действовать, сказать сложно. Я думаю, что Сергею надо иметь в виду, что он вполне может победить – надо ждать, когда соперник даст ему шанс и попытаться им воспользоваться. И у него будут шансы выиграть эту партию, может быть, даже большие, чем победить на тай-брейке.

Мне кажется, что вчера была неинтересная партия. Ничья обоих устраивала, что и получилось, даже трудно что-то добавить. После хода Карлсена пешкой на d5, может быть, сердце у Сергея немного екнуло. Но было видно, что у белых большой запас прочности. И Сергей очень четко отреагировал, легко сделав ничью. Получилась ничья с запасом прочности.