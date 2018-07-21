22:06 | Бокс — Профессиональный

Зрители "Олимпийского" освистали победу Чудинова в бою с Мохаммеди


Сегодня в Москве в СК "Олимпийский" проходит вечер бокса. Только, что россиянин Федор Чудинов раздельным решением судей одержал победу над французом Наджиб Мохаммеди. На кону 12-раундового поединка стоял пояс WBA Interim.

Зрители освистали решение судей. Они зааплодировали, когда Мохаммеди забрался на канаты, чтобы поблагодарить публику, и свистели в адрес Чудинова.

В активе Чудинова теперь 18 побед (12 – нокаутом) и два поражения. Мохаммеди потерпел 6-е поражени при 40 победах.

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