Златан Ибрагимович: "Макгрегор - это Ибрагимович в футболе"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович сравнил с собой бойца UFC Конора Макгрегора. Напомним, что с субботы на воскресенье состоится бой по правилам бокса между ирландцем и американцем Флойдом Мейвезером.

– Конор – это Ибрагимович в боях, а я – это Макгрегор в футболе, – цитирует Bleacher Report Ибрагимовича.

Напомним, что сам поединок стартует в 7.00 утра по московскому времени, трансляция начнется в 6.30.

"СЭ" покажет бой Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер в прямом эфире в высоком качестве (HD)