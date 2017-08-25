Жозе Моуринью: "Мне приснилось, что бой Мейвезера с Макгрегором закончился дракой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что предвкушает бой между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором. Поединок состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

– Мне приснилось, что этот поединок начался как боксерский, а закончился по-другому: оба бойца показали свои навыки в реальной драке, – цитирует The Sun Моуринью. – Бой, к сожалению, не посмотрю в прямом эфире. Это слишком поздно для меня. Мне нужно спать. А утром посмотрю.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию бояМейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.