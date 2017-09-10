Жилберто Мендоса: "Ковалеву еще рано завершать карьеру"

Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса высказал мнение, что Сергей Ковалев еще может принести много пользы мировому боксу. Ранее стало известно, что россиянин продолжит карьеру, его следующим поединком станет бой с украинским боксером Вячеславом Шабранским, который пройдет 25 ноября в Нью–Йорке.

– Такое бывает, что некоторые боксеры размышляют о завершении карьеры после поражений, это нормально, – цитирует ТАСС Мендосу. – Ковалев – сильный спортсмен и еще может принести много мировому боксу, поэтому его рано списывать со счетов. Да и у этого веса тоже есть перспективы, например, достаточно серьезными выглядят позиции другого россиянина – Дмитрия Бивола.