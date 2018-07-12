Жеребьевка второго сезона Всемирной суперсерии бокса пройдет в Москве 20 июля

Жеребьевка второго сезона Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в двух весовых категориях пройдет в Москве 20 июля, информирует пресс-служба WBSS. Мероприятие пройдет в театре "Россия". На нем будут определены четвертьфинальные поединки в легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) и во втором легком весе (до 63,5 кг).

Позднее будет объявлено, где и когда пройдет жеребьевка турнира для третьей категории.

- Не могу дождаться, когда станут известны четвертьфиналы в легчайшем и во втором легком весе во время жеребьевки в Москве, - отметил один из организаторов турнира Калле Зауэрленд. - В этот момент начнется история второго сезона. Когда на сцене стоят 16 настоящих воинов, создается особенная и очень напряженная атмосфера. Чувствуется, что все вокруг может вспыхнуть от одного неловкого движения или неверного слова.

Напомним, 21 июля в Москве пройдет финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг. В нем встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.