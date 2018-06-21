Жеребьевка нового сезона Всемирной боксерской суперсерии состоится в России 22 июля

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) пройдет в России. Мероприятие намечено на 22 июля.

– 22 июля в России в День бокса пройдет жеребьевка суперсерии второго сезона, – цитирует "Р-Спорт" Кремлева. – Мы проведем четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем.

Планируется, что во втором сезоне WBSS примут участие бывший чемпион WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов, WBA International в легчайшем весе Михаил Алоян, а также экс-чемпион IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский.