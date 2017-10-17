Женщина-боксер поцеловала соперницу на дуэли взглядов

В Норвегии прошла пресс-конференция перед боем между чемпионкой мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, IBO в полусреднем весе норвежкой Сесилией Брекхус и шведкой Микаэлой Лорен. Во время дуэли взглядов Лорен неожиданно поцеловала соперницу, за что получила пощечину.

Брекхус за свою карьеру успела провести 31 поединок, во всех она одержала победу. Лорен провела 33 боя, одержала 29 побед и потерпела 4 поражения. Соперницы уже встречались в 2010 году, тогда норвежка победила техническим нокаутом.

Отметим, бой пройдет 21 октября в Норвегии.