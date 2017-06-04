Здоровью Дуродолы после нокаута от боксера Кудряшова ничего не угрожает

Здоровью боксера Оланреваджу Дуродолы после нокаута в матч-реванше за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе от российского спортсмена Дмитрия Кудряшова ничего не угрожает, сообщают РИА Новости со ссылкой на врача, который провел осмотр нигерийского боксера после поединка.

Субботний бой в Ростове-на-Дону завершился победой россиянина техническим нокаутом в пятом раунде.

Соперники встречались в ноябре 2015 года в Казани, тогда Дуродола нанес Кудряшову его единственное поражение. В остальных 20 боях Кудряшов одерживал победы нокаутом. После боя в Казани в организме Дуродолы были обнаружены запрещенные вещества, но Всемирный боксерский совет (WBC) позднее снял обвинения в употреблении допинга с нигерийца, оставив в силе результат боя.