19:17 | БОКС — Профессиональный

Юрист Уорда: "Реванш с Ковалевым? Дайте отдохнуть недельку"

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Юрист чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорда Джош Дубин отметил, что пока рано говорить о реванше с россиянином Сергеем Ковалевым. По его словам, для начала надо отдохнуть. Напомним, что по условиям первого поединка, в случае поражения Ковалева стороны обязаны провести реванш. 

- Слушайте, бой был в субботу. Не знаю, будем ли мы делать так, как делает сторона Ковалева. Должно быть взаимное уважение, в том числе к тому, что происходит внутри ринга и за его пределами. Пусть, Андре насладиться победой. Можете дать нам недельку? Да и вообще, мне кажется, что они могут провести и 10 боев, и все 10 выиграет Уорд. Он просто не проигрывает. 

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