Юрист Уорда - о бывшем тренере Ковалева: "Люди не уходят из команды, если все идет хорошо"

Юрист боксера Андре Уорда Джош Дубин подчеркнул, что бывший тренер Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон рассказывал ему о проблемах, которые возникали при работе с россиянином. Ранее сообщалось, что специалист контактировал со штабом Уорда во время переговоров о бое-реванше с Ковалевым.

- Периодически мы общаемся с ним. Он и до этого говорил о проблемах, которые испытывал с командой Ковалева, - приводит Boxing Scene слова Дубина. - Не думаю, что для кого-то это было секретом. Позже он сказал о желании перейти в нашу команду и назвал свою цену. Мы серьезно рассматривали это предложение. Люди не уходят из своей команды, если все складывается хорошо.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF Уорду по решениям судей. Бой-реванш должен пройти в Лас-Вегасе 17 июня.