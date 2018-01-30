Юниер Дортикос: "Возможно, в будущем захочу получить российское гражданство"

Чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос отметил, что у него много друзей в России. По словам кубинца, он регулярно приезжал сюда с 16 лет.

– У меня много друзей в России, есть друг, с которым мы не раз спарринговали – Дмитрий Кудряшов, – цитирует пресс-служба Федерация бокса России Дортикоса. – Я много раз приезжал сюда, однажды еще когда был подростком в 16 лет. Советская школа бокса дала мне большой опыт. Мне очень нравится быть здесь, работать с российскими спортсменами. В будущем, думаю, после нашего боя, возможно, я бы тоже захотел стать российским гражданином.

Напомним, что 3 февраля в Сочи состоится поединок Дортикоса с россиянином Муратом Гассиевым.