Юниер Дортикос: "В бою с Гассиевым отдал максимум, и я бы хотел получить реванш"

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Юниер Дортикос разочарован поражением от Мурата Гассиева в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Кубинец, проигравший нокаутом в 12-м раунде, пообещал, что вернется. При этом он рассчитывает на бой-реванш.
– Я чувствую, что разочаровал много людей в Майами и на Кубе. В бою я отдал максимум, и я бы хотел получить реванш, – приводит RT слова Дортикоса. – Я рад, что мы в Сочи сотворили историю, показав такой яркий бой. Это тяжелое поражение, но я обещаю, что вернусь.
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https://russian.rt.com/sport/news/476984-dortikos-porazhenie-gassiev