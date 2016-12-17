Йоанн Дюопа: "Я покажу, что меня не зря назвали "французским Рокки"

Француз Йоанн Дюопа признался, что не ожидал выйти на ринг сегодня в бою с россиянином Александром Поветкиным. 35-летний боксер заменил в качестве противника Поветкина канадца Бермейна Стиверна, который отказался от боя, поскольку WBC сняла с него статус титульного. Такое решение было принято из-за обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остерина.

– Кто-то может принять меня за дурака, но так складывается жизнь. Я приехал в Россию, чтобы посмотреть бой Поветкина со Стиверном, – написал на своей странице в Facebook Дюопа. – Русские опасались, что бой будет отменен из-за положительной допинг-пробы Поветкина и попросили меня заменить Стиверна. Я не подозревал, что такое может произойти. Сказал себе, что такое не бывает случайностью, видимо, это моя судьба. Я уже не начинающий боксер, мне не нужен просмотр, не нужно блистать перед промоутером, чтобы он построил для меня золотой мост в большую карьеру в моем возрасте.

Большая часть моей карьеры прошла вне телевизионных трансляций, перед друзьями, которые позволяли мне тренироваться довольно серьезно. Я никогда не ложился спать в страхе, что буду нокаутирован. Мне нечего терять. И это не будет мой последний бой. Покажу, что меня не зря прозвали "французским Рокки". Выиграю или проиграю – в любом случае не буду краснеть. Я боксер, боец.