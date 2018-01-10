"Я поимел тебя в 2017-м". Мейвезер против Макгрегора - новый баттл?

Непобежденный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер в Твиттере опубликовал скриншот заголовка статьи, посвященной своему последнему сопернику - чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору. В статье говорится о том, что ирландская мафия назначила цену за голову бойца - 900 тысяч долларов.

Напомним, в конце прошлого года Макгрегор заступился за своего друга, избив обидчика. Нападавший оказался связан с криминальными структурами. В результате конфликта за голову чемпиона UFC была назначена награда.

"Я поимел тебя в 2017-м. Теперь они поимеют тебя в 2018 году. Ты ударно начал новый год", - написал Мейвезер.

Напомним, бой между Мейвезером и Макгрегором состоялся 26 августа и завершился победой первого техническим нокаутом в 10-м раунде. За этот бой американец заработал 300 миллионов долларов, доход ирландца составил 100 миллионов долларов.

I already fucked you up in 2017 now they about to fuck you up in 2018. You’re about to start your new year off with a bang 🔪🔨⛏💣⚰️ pic.twitter.com/upaRfLbgvJ – Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 10 января 2018 г.

Мейвезер - Макгрегор. Великий бой или великий обман?