"Я и так являюсь героем для своей страны". Усик - об отказе от звания Героя Украины

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сегодня отказался от звания Героя Украины. Он заявил, что и так является героем для украинского народа.

- Герой – не нужны мне никакие звезды, - сказал Усик на пресс-конференции. - Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии.

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.