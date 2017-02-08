09:18 | БОКС — Профессиональный

WBO не собирается возвращать Поветкина в свои рейтинги

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Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель подчеркнул, что организация не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги WBO. Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении спортсмена из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.

- Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать, - приводит ТАСС слова Валькарселя. - Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации. - Прим. "СЭ"), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны.

Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Также положительный результат дала и допинг-проба "Б" от 6 декабря.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4005022

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