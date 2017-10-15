12:36 | Бокс — Профессиональный

WBO на следующей неделе примет решение о том, будет ли бой между Ковалевым и Шабранским титульным


Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель сообщил, что на следующей неделе будет принято решение, сделать ли титульным бой между Сергеем Ковалевым и Вячеславом Шабранским. Поединок запланирован на 25 ноября.

Промоутер Ковалева обратилась с запросом санкционировать бой Ковалев – Шабранский за вакантный титул WBO, – приводит "Р-Спорт" слова Валькарселя. – Соответствующий комитет организации примет решение на следующей неделе.

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https://rsport.ria.ru/fights/20171015/1127195115.html

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